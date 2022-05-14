واريورز يتأهل لنهائي منطقة الغرب بدوري السلة الأمريكي

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حسم فريق جولدن ستيت واريورز تأهله إلى نهائي منطقة الغرب بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما تغلب على ممفيس جريزليس 110 / 96 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المباراة السادسة بمواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي للمناطق.

وسجل كلاي تومسون 30 نقطة وأضاف ستيفن كاري 29 نقطة، ليحقق واريورز الفوز ويتقدم على جريزليس 4 / 2 .

وسيلتقي واريورز في نهائي منطقة الغرب، الفائز في مواجهة فينيكس صنز ودالاس مافريكس، المتعادلين 3 / 3 وستقام المباراة السابعة الحاسمة لمواجهتهما مساء السبت على ملعب فينيكس صنز.

وأجل بوسطن سلتيكس حسم مواجهته مع حامل اللقب ميلواكي بكس في الدور قبل النهائي لمنطقة الشرق إلى المباراة السابعة، حيث تعادل معه 3 / 3 ، بعد أن تغلب عليه في المباراة السادسة 108 / 95 .

وتألق جايسون تاتوم بشكل كبير وسجل 46 نقطة لبوسطن سلتيكس، بينما كان النجم جيانيس أنتيتوكونمبو أبرز عناصر بكس خلال المباراة وسجل للفريق 44 نقطة و20 متابعة وست تمريرات حاسمة.

ويلتقي الفائز في المواجهة، فريق ميامي هيت في نهائي منطقة الشرق، والذي تنطلق منافساته مساء الثلاثاء.