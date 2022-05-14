

توجه الصحفي الفلسطيني علي السمودي، منتج قناة «الجزيرة»، بتحية إلى الشعب المصري العظيم الذي يقف دوما إلى جانب فلسطين، متوجهًا برسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي: «رغم أنفهم نحن صامدون ومستمرون بدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا، الضربة التي لا تميت لا تزيدنا إلا قوة».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنه يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، منوهًا إلى أن العديد من الشظايا لازالت موجودة في جسده.



وأعرب عن أمنياته في تماثل الشفاء العاجل، راويًا عن أحداث الأربعاء: «أنا وشيرين أبو عاقلة وباقي الزملاء الصحفيين، وضعنا الخوذة على رؤوسنا، واخترنا الموقع المناسب للوقوف، لم يكن هناك مسلحين أو أية حوادث بل دوريات الاحتلال فقط».



وذكر أنهم وقفوا أمام دوريات الاحتلال؛ حتى يرونهم ويعلمون ما سيسمحون لهم بالتواجد أم لا، متابعًا: «لم يبلغونا بالمغادرة، ولم يقولوا إن المنطقة مغلقة، سرنا على الأقدام بشكل بطيء لمسافة 20 مترًا، ثم أصابتني رصاصة ونجوت من الموت بأعجوبة».



وأشار إلى أن شيرين أبو عاقلة أصيبت بعده، وكانت آخر كلماتها «علي أصيب»، مضيفًا: «مقتلها كان جريمة متكاملة الأركان، لم يكن هناك مسلحين أو اشتباكات أو رمي بالحجارة، في المنطقة لكنهم قتلوها بدم بارد».



وأشاد بدور مصر المؤازر لفلسطين، والاتصالات التي تلقاها من المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية، والأمين المساعد، مشددًا على أهمية محاكمة المسؤولين عن اغتيال «أبو عاقلة» من قائدهم إلى جنودهم.



ووري جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى أمس، في مقبرة جبل صهيون في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وسط حضور حشد كبير من المشيعين مسلمين ومسيحيين.



وأقيمت في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة مراسم تشييع جثمانها، كما أدى مسلمون صلاة الجنازة عليها في المستشفى الفرنسي في القدس.



كما احتشد المئات في فناء المستشفى ونظموا وقفة بالأعلام الفلسطينية رددوا خلالها هتافات تكرم أبو عاقلة وتندد بقرار الاحتلال الذي منع رفع الأعلام الفلسطينية في منزل عائلة الفقيدة.



واعتدت شرطة الاحتلال، على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، وحاصرت المستشفى الفرنسي حيث انطلق موكب التشييع، وبمجرد تحرك الموكب اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.