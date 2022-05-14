التعاون الخليجي يشيد بالإجماع والانتقال السلس في انتخاب رئيس الإمارات

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن ايمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة.

وأكد الحجرف، في بيان صحفي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها بقيادة الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام واعجاب العالم".

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد لمسيرة مجلس التعاون الخليجي العربية لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة تطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.