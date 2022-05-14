أوكرانيا: مفاوضات تحرير المقاتلين في مصنع أزوفستال صعبة للغاية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إن مفاوضات تحرير المقاتلين المحاصرين في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول صعبة للغاية.

ونقلت وكالة «يونيان» الأوكرانية عن فيريشوك قولها: «أشعر بخوف وقلق الأشخاص المقربين من المدافعين عن الحصن، لكن هناك حرب، وفي الحرب لا تحدث المعجزات، وإنما حقائق مريرة.. الأسلوب الهادئ والعقلاني سيساعد».

وقضت فيريشوك، الأيام الأخيرة، في محاولة التوصل إلى طريقة لتحرير المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في المنطقة الصناعية، بمساعدة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتجري فيريشوك محادثات مع مسؤولين روس، لكنها قالت: «المفاوضات مع العدو صعبة للغاية.. من الممكن ألا ترضي النتيجة الجميع»، مؤكدة أن السلطات تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الجنود.

ويحاول مسؤولون أتراك، التفاوض لإطلاق سراح المقاتلين الأوكرانيين ولكن حتى الآن، رفض الجيش الروسي تقديم أي تنازلات وطالب بدلا من ذلك باستسلام المقاتلين.