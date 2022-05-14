التشيك تفتتح أول مخيم لاجئين للأوكرانيين الفارين من الحرب

فتحت السلطات في جمهورية التشيك مخيما في براغ اليوم السبت، مع استنفاد طاقة مرافق اللاجئين في العاصمة التشيكية وعدم وجود ما يشير إلى تباطؤ الهجرة الجماعية من الحرب في أوكرانيا .

ويمكن للمخيم الواقع في منطقة تروجا في العاصمة التشيكية أن يستوعب 150 شخصا في الوقت الحالي، وقد تم افتتاحه في محاولة لتخفيف الازدحام في محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

وأبدت منظمات الإغاثة منذ أيام استياءها من الظروف غير اللائقة التي يجد اللاجئون أنفسهم فيها وهم مجبرون على النوم في أروقة المحطات لعدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه.

وأصدر عمدة براغ، زدينيك هريب، إنذارا نهائيا للحكومة التشيكية، مهددا بإغلاق مركز استقبال اللاجئين في براغ ما لم يتم استلام خطة لإعادة توزيع اللاجئين داخل جمهورية التشيك بحلول يوم الثلاثاء.

ومن حيث عدد السكان ، هناك أربعة أضعاف عدد الأوكرانيين في العاصمة مقارنة ببعض المناطق الأخرى من البلاد.

وحصل أكثر من 341 ألف لاجئ من أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، على تصاريح إقامة تشيكية منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير.