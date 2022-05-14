توقعات بانحسار الموجة الحارة في أجزاء من الهند بعد يومين

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تنحسر الموجة الحارة في البلاد بعد يومين، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية أمس الجمعة، في المناطق الوسطى والشمالية الغربية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اليوم أن الأمطار الموسمية – التي من المتوقع أن تأتي في وقت مبكر من العام الجاري وتساهم في تلطيف الجو بعد موجات حارة حطمت الأرقام القياسية – سوف تصل عبر جنوب بحر أندامان وخليج البنغال المجاور خلال الـ48 ساعة المقبلة.



ومن المرجح أن تصل الأمطار الموسمية في جنوب غرب البلاد ، والتي تروي أكثر من نصف حقول البلاد، إلى ولاية كيرالا بجنوب البلاد في 27 مايو مقارنة ببدايتها المعتاد التي تحل في الأول من يونيو.



يشار إلى أن الأمطار الموسمية ياح مهمة بالنسبة للإنتاج الزراعي في الهند والنمو الاقتصادي أيضا في وقت تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار الغذاء. وحظرت الهند صادرات القمح اليوم السبت، قائلة إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد بالخطر.