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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائرى من محور كورنيش النيل فى الاتجاه القادم من مناطق المعادي، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للمطلع المشار إليه، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 15 مايو2021 ولمدة 21 يوما.

وبناء على ذلك يتم تنفيذ التحويلة المرورية التالية:

• الاتجاه القادم من مناطق المعادي، الاستكمال بمحور كورنيش النيل فيميناً اتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران والعودة اتجاه مطلع الطريق الدائرى من محور الكورنيش اتجاه مناطق المريوطية.

ومن جهتها، تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.