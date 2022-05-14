تشهد الهند حاليا ظاهرة سقوط طيور من السماء نتيجة معاناتها من الجفاف، إثر موجات حر شديدة تجتاح البلاد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وتتساقط العشرات من الطيور التي تحلق فوق ارتفاع عال في ولاية غوجارات، غربي الهند، والتي يبلغ متوسط درجات الحرارة فيها حاليا أكثر من 43 درجة مئوية، بما في ذلك الحمام.



وأفاد أطباء بيطريون في مستشفى للحيوانات في أحمد آباد، بأنهم عالجوا آلاف الطيور خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل على إنقاذ الطيور منذ أكثر من 10 سنوات: "هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة، إذ شهدنا زيادة بنسبة 10% في عدد الطيور التي تحتاج إلى إنقاذ".



ويقوم الأطباء البيطريون بحقن الماء في أفواه الطيور، وإطعامها بأقراص متعددة الفيتامينات.





ومنذ شهر مارس الماضي، تعاني أجزاء كبيرة من الهند وباكستان من درجات حرارة شديدة، والتي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه أكثر مارس سخونة في الهند.



وحذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من مخاطر اندلاع حرائق بسبب درجات الحرارة القصوى، كما ناشدت المستشفيات في ولاية غوجارات بإقامة أجنحة خاصة لعلاج ضربة الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.



وسجلت الهند 25 حالة وفاة ناجمة عن ضربة الشمس منذ مارس، وعانى السكان هناك من القيء والدوار والطفح الجلدي الناجم كأعراض ناجمة عن الحرارة المرتفعة.