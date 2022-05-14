اعتبر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة البلاد يمثل حقبة تاريخية جديدة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن راشد بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اليوم السبت، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد رئيسا للبلاد، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الشيخ محمد بن راشد في كلمته، إن "دولة الإمارات تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها اليوم مع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة..عرفه قائدا في ميادين البطولة والرجولة.. وعرفه حاميا لحمى الاتحاد.. وبانيا لحصنه الحصين قواتنا المسلحة، وعرفه مؤسسا لمئوية تنموية رسخت مكانة دولته بين الأمم والشعوب، وعرفه قائدا عالميا بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولته مع شرق العالم وغربه".

وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد "هو ظل زايد.. وهو امتداد زايد.. وهو حامي القيم والمبادئ والركائز التي غرسها زايد عندما أسس هذه الدولة مع إخوانه حكام الإمارات، وتوليه اليوم مسؤولية رئاسة البلاد، يمثل حقبة تاريخية جديدة.. وولادة جديدة للدولة الاتحادية نستبشر فيها بمسيرة عظيمة نحو المجد.. وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية".

وأكد أن "شعب الإمارات أحب منذ سنوات طويلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحبوه لكرمه، وأحبوه لطيبة نفسه، وحنوه على شعبه..لقد رأوه يداوي مريضهم ويغيث ملهوفهم ويدعم أبناءهم ويواسي شهداءهم ويفكر ويخطط لمستقبل أجيالهم..لقد رأوه يزورهم في بيوتهم وشاهدوه يحفزهم في ميادين عملهم ورأوه يستقبلهم في مجلسه العامر، وشهدوا معه وشاهدوا إطلاق مشاريع تنموية، وتطوير صناعات جديدة، وبناء قطاعات اقتصادية وطنية، وإطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلة من خدمته لوطنه وشعبه".

وتابع "واليوم يبايعه الشعب..ويعاهده على السمع والطاعة..وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عالميا مستقبليا يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية".

وقال حاكم دبي "نجدد مباركتنا لسموه..ونجدد مباركة ومبايعة شعب الإمارات له..ونسأل الله أن يحفظه ويرعاه ويسدده..ونقول له سر بنا نحو قمم جديدة ونحن بك ومعك نتفاءل بقادم أجمل وأعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة".