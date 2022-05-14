الآلاف يشاركون في يوم تعبئة دفاعا عن حق الإجهاض بأمريكا

يشارك آلاف المتظاهرين في يوم تعبئة في شوارع المدن الأميركية السبت للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عاما من قرارها التاريخي بحمايته.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، سينظم حوالى 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس حسب منظمي يوم التعبئة.

وحق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وهو قضية اجتماعية تسبب انقساما كبيرا منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في يناير 1973 الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.

وقالت سونيا سبو، المسؤولة في المنظمة النسائية "الترافايوليت"، إن "قادتنا المنتخبين وقضاة المحكمة العليا والشركات التي تمول مصالح مناهضة الإجهاض سيسمعون صوتنا السبت"، ووعدت بمزيد من الإجراءات.

وبانتظار حكم المحكمة العليا الذي يتوقع أن يصدر نهاية يونيو، قالت في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "نحن مستعدون لمواجهة هذه اللحظة سواء بالتظاهر في الشوارع أو بتقديم طلبات للمسؤولين المنتخبين أيا يكن الثمن".

وتشعر جمعيتها بالقلق منذ بداية مايو عندما كشف الموقع الإخباري "بوليتيكو"مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية إذا أقر، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.