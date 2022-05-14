جونسون: إخطار أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين بإعادتهم إلى رواندا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلطات البريطانية أخطرت أول دفعة من المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير مشروع (50 شخصا) بإعادتهم المزمعة إلى رواندا.

وأوضح جونسون أن الأشخاص المعنيين لديهم مهلة 14 يوما للاعتراض على هذا الإجراء.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصادرة اليوم السبت، قال السياسي المحافظ إنه يستعد لخوض حرب خنادق قانونية مع خصوم سياسته الجديدة المتعلقة باللجوء.

وأضاف جونسون أنه سيلجأ في حالة الشك إلى تغيير قوانين لمنع "محامين من ذوي التوجه اليساري" من نسف البرنامج مشيرا إلى أن الخروج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعد خيارا أيضا.

يذكر أن القاعدة الجديدة التي طرحتها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في نيسان/أبريل الماضي، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، وبموجب هذه القاعدة لن يتم مستقبلا منح الحق في اللجوء لعدد كبير من المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بشكل غير مشروع، وسيتم إرسالهم بدلا من ذلك إلى رواندا حيث سيتاح لهم تقديم طلب هناك للحصول على حق اللجوء في الدولة الواقعة شرق افريقيا.

وتنص اتفاقية بهذا الخصوص مع حكومة كيجالي على تقديم بريطانيا موارد مالية إلى رواندا مقابل إيواء المهاجرين.

وقوبلت هذه الخطط بانتقادات كبيرة من قبل المعارضة والروابط والكنيسة في بريطانيا بل وحتى من قبل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي المنتمية لحزب جونسون والمعروفة بسياستها المتشددة في ملف الهجرة.

في المقابل، ترى الحكومة أن هذا الإجراء يمكنه أن يمنع أشخاصا من المخاطرة بالسفر على متن قوارب صغيرة في القناة الإنجليزية.