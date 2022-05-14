 كورونا تعيق رئيسة وزراء نيوزيلندا عن «أسبوع خفض الانبعاثات» - بوابة الشروق
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كورونا تعيق رئيسة وزراء نيوزيلندا عن «أسبوع خفض الانبعاثات»


نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 10:12 م

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».
وكانت أرديرن فى عزل منذ 8 مايو الحالى إثر إصابة خطيبها كلارك جيفورد بالفيروس.

وستغيب أرديرن بذلك عن أسبوع يعتبر أهم أسبوع لحكومتها فى البرلمان، مع خطتها لخفض الانبعاثات التى من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم الإثنين المقبل والميزانية التى سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.
وقالت أرديرن: «هذا أسبوع حاسم للحكومة وأنا أشعر بالإحباط لعدم تمكنى من الحضور»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت: «خطتنا لخفض الانبعاثات تحدد المسار لتحقيق هدف صفر كربون والموازنة تركز على المستقبل طويل المدى وأمن النظام الصحى فى نيوزيلندا».
ومضت قائلة: «ولكن كما قلت فى وقت سابق من الأسبوع إن العزل بسبب الإصابة بكوفيد19 أصبح وضعا مألوفا لمواطنى نيوزيلندا هذا العام وعائلتى ليست مختلفة عن الجميع».
ووفقا لقواعد «كوفيدــ19» فى نيوزيلندا، يتعين على أرديرن أن تعزل نفسها فى المنزل حتى 21 مايو الحالى.

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