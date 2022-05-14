الحكومة اليمنية: حريصون على إنهاء معاناة الأسرى وفق الجهود الأممية

أكدت الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، حرصها على إنهاء معاناة أسرى الحرب، وفق جهود الأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن الجيش اليمني الحكومي بأن "رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، صغير بن عزيز، بحث مع ممثل الصليب الأحمر في محافظة مأرب، أوضاع السجناء والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي".

وخلال الاجتماع أكد بن عزيز "اهتمام رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بقضية الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي".

وشدد بن عزير على"حرص القيادة السياسية وقيادة الجيش، على إنهاء مأساة الأسرى وفق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، داعيًا الصليب الأحمر إلى مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المختطفين داخل سجون الميليشيا الذين يتعرضون للتعذيب، وكذا من يحتاج منهم إلى رعاية صحية جراء تدهور أوضاعهم الصحية بسبب ظروف الاختطاف السيئة".

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني إلى" ما يقدمه الجيش من رعاية واهتمام لأسرى الميليشيا الحوثية، وفي مقدمتهم الأطفال الذين زجت بهم في أتون الحرب، والجهود المبذولة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع".

من جانبه، أكد مندوب الصليب الأحمر، التعاون مع كافة الجهات المعنية بملف الأسرى لإنجاح عملية التبادل، وتخفيف معاناتهم.

ويتواجد آلاف الأسرى لدى الجيش اليمني والحوثيين، وسط جهود دولية ومحلية متكررة بهدف إطلاق سراحهم عبر عمليات تبادل بين الطرفين.