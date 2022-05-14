انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، المشرعين الأمريكيين لعملهم على تمرير 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في دفع حزمة المساعدات إلى الأمام على الرغم من أنها تحظى أيضا بدعم غالبية الجمهوريين في مجلس النواب.

وقال ترامب في بيان: "يرسل الديمقراطيون 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا، في الوقت الذي يكافح فيه الآباء في أمريكا لإطعام أطفالهم"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضاف ترامب :"لا أحد يتحدث عن نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه "وصمة عار وطنية".

وتابع: "من غير المعقول أنه في عام 2022 لا تتمكن العائلات الأمريكية من الحصول على تركيبات الحليب لأطفالهم"، مشيرا إلى أن العائلات التي يعاني أطفالها من حساسية خطيرة ويحتاجون إلى حليب "مختلف" في حالة يرثى لها.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي مرر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك حوالي 8.7 مليار دولار لصندوق الدعم الاقتصادي، و6 مليارات دولار في المساعدة الأمنية و900 مليون دولار في خدمات الدعم للاجئين.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 على هذه الحزمة، مما يعني أن معظم الجمهوريين في مجلس النواب أيدوا التشريع.

وأبرم زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشارلز شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، اتفاقا يهدف إلى تمرير حزمة المساعدات في مجلس الشيوخ يوم الخميس المقبل.