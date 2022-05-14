 اليونان تسجل 4388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 4388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة

أثينا - د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 10:10 ص

سجلت اليونان 4388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و384 ألفا و982، والوفيات إلى 29 ألفا و521.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و956 ألفا و127 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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