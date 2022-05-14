تايلاند: 6736 إصابة و54 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت، تسجيل 6736 إصابة و54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 9213 مريضا من المستشفيات.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و316 ألفا و769 حالة إصابة، من بينها مليونان و96 ألفا و504 حالات هذا العام، مع تعافي 4 ملايين و264 ألفا و998 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و421 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 7 آلاف و723 حتى الآن هذا العام.