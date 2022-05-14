لقي سائحان حتفهما في حادثين منفصلين خلال ساعات قليلة في جزيرة مايوركا الإسبانية، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة، مما أثار حالة من الصدمة في الجزيرة.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها إن الضحيتين هما بريطاني (34 عاما) وهولندي (31 عاما).

وذكرت صحيفة «دياريو دي مايوركا» أن الحادثين وقعا نتيجة لاهمال جسيم.

وصوّر شهود الحادثين، وتمت مشاركتهما بشكل واسع على الإنترنت.

ووقع الحادث الأول يوم الخميس في منتجع ماجالوف، وأظهر فيديو رجلا يتسلق شرفة فندق في الطابق السابع قبل أن يسقط، فيما قالت الشرطة إنه على الأرجح كان تحت تأثير الكحول أو مخدرات، بينما ذكرت امرأتان في غرفة الرجل للشرطة إنه كان يتصرف بشكل غريب.

وبعد ساعات قليلة من الحادث الأول، قفز الرجل الهولندي إلى البحر من منحدر صخري على ارتفاع 25 مترا في جزيرة مالجرات قبالة سانتا بونسا واصطدم بصخرة. وقامت زوجته بتصوير القفزة من قارب قريب وكان معها ابنهما، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.