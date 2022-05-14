



قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة برنامجه «الحكاية»، من مدينة أبوظبي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن هناك إحساسًا بالاطمئنان، بعد الانتقال السلس والهادئ للسلطة في الإمارات، وانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ مجمد بن زايد، رئيسًا لدولة الإمارات.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن العالم كله يتابع ما يحدث في الإمارات، متابعًا: «هناك حالة من حالات الرضا والاطمئنان، ويقول الناس إننا في أيدٍ أمينة، أيدي أبناء زايد».



وأشار إلى أن «الشيخ محمد بن زايد معروف للداخل والخارج، فضلًا عن أن عائلة بن زايد يجلها الجميع»، لافتًا إلى أن رئيس الإمارات الجديد، عمل في صمت خلال السنوات الماضية، من أجل إمارات قوية لها تأثير إقليمي في الداخل.



وأضاف: «الناس لا تشعر بأي انتقال حاد أو مشكلة، صورة حكام الإمارات يتوسطهم محمد بن زايد تقول رسالة واضحة: (اطمئنوا نحن على وفاق ونحن على العهد ويد واحدة ونعتصم بحبل الله جميعا ولن نتفرق)».



ولفت إلى أن سياسة الأسرة والإدارة والحكم في الإمارات، مرتبطة بالقدرة على التوفيق في الداخل والخارج، معقبًا: «كلما طلبت مساعدة ومساندة دولة الإمارات، سواء كنت مواطنا في الداخل أو دولة في الخارج، الإمارات موجودة للمساندة والمساعدة».



وتابع: «المشاعر تنتقل للعالم أجمع أن الإمارات على وفاق ونثق بالرجل ونعرف قدره ونبايعه رئيسا لدولة الإمارات؛ ليكمل المسيرة ويقود السفينة لسنوات مقبلة، ما يحدث عين العقل، نحن أمام دولة عاقلة رشيدة وحكيمة ومطمئنة ومستقرة، وكما كان خبر اختيار محمد بن زايد مريحًا لأهالي الإمارات، كان مريحا للعالم أجمع».



وأوضح أن «المرات القليلة التي التقى فيها بمحمد بن زايد، كانت أكثرها صدفة وأقلها بدعوة كريمة منه»، واصفًا رئيس الإمارات: «رجل هادئ في تفكيره، عندما تجلس معه يجب أن يستمع منك ويسأل، وعندما يسأل تكتشف أنه يعرف، هو لا يسكن في القصر بل يسكن في قلوب الناس، أنا لا أجامل ولا أريد منه شيئًا، لكن من يريد الوصول إليه يستطيع الوصول له بسهولة».



وعقد المجلس اجتماعًا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.



وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد.