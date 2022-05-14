احتفل آلاف الرهبان بذكرى مولد بوذا في حدث نظمته المجموعة العسكرية في مدينة ماندالاي السبت، ما يسلط الضوء على الانقسام في صفوف رجال الدين منذ انقلاب العام الماضي في بورما.

ومنذ الانقلاب الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، لقى أكثر من 1800 شخص مصرعهم في حملة عسكرية وحشية على المعارضة، وفق منظمة حقوقية محليّة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انضم بعض الرهبان إلى الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة، بينما دافع زعماء دينيون آخرون عن المجلس العسكري.

وقبل ذكرى مولد بوذا، حضّت مجموعة من رهبان ماندالاي المعارضين للانقلاب رجال الدين الآخرين على عدم المشاركة في الحدث الذي نظمه المجلس العسكري.

وقالت مجموعة رهبان سانغا ماندالاي في منشور عبر فيسبوك "إنهم غيلان لكنهم يتظاهرون بأنهم بشر.. أيديهم ملطخة بالدماء.. لقد حان الوقت لرهباننا البوذيين لمعارضة فعالية تنظيم موائد الإطعام".

أوقيم هذا الحدث آخر مرة عام 2019، قبل تفشي وباء كوفيد وشارك فيه نحو 30 ألف راهب.

وشارك مسؤولون حكوميون وممثلون من حزب سياسي مرتبط بالجيش في الاحتفال الديني قرب قصر ملكي سابق السبت، وهو اليوم الذي يتزامن مع اكتمال القمر.

وعلى صفوف طويلة من الكراسي، جلس 10264 راهبا، واستمعوا للصلاة ورددوا هتافات ومروا أمام المسؤولين وأفراد أسرهم لجمع الأرز والتبرعات النقدية.