«سوديك» تعلن عن افتتاح سجل مدنى بـ«سوديك وست»

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عن افتتاح مكتب جديد للسجل المدنى يقدم باقة من الخدمات المميزة للمواطنين فى مشروع ذا ستريب داخل سوديك وست، وذلك بعد توقيع الشركة على اتفاقية مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

من المقرر أن يبدأ مكتب السجل المدنى الجديد في استقبال المواطنين وتقديم خدماته لهم أواخر يونيو القادم، ويأتى افتتاحه فى إطار دعم سوديك لجهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمى وتقديم الخدمات بصورة أسرع، مع تفادى الازدحام وفترات الانتظار الطويلة. الجدير بالذكر أن سوديك وست تتضمن أيضا مكتبا للتوثيق المميز فى نادى Club S بمشروع وستاون.

من جانبه علق ماجد شريف ــ العضو المنتدب لشركة سوديك، على إطلاق مكتب السجل المدنى الجديد فى سوديك وست ــ بقوله: «يأتى توفير الخدمات الأساسية فى سوديك وست فى إطار فلسفة سوديك التى ترتكز بشكل رئيسى على تلبية احتياجات العملاء، وتحسين وتطوير تجربة القاطنين اليومية بصورة مستمرة».

و يقع ذا ستريب بسوديك وست، كبرى مشروعات سوديك متعددة الاستخدامات والمقامة على مساحة 1500 فدان بمنطقة غرب القاهرة ويسكنها حاليا أكثر من 25000 شخص. يمثل ذا ستريب وجهة تسوق متكاملة فى سوديك وست، حيث يقدم تجربة تسوق سهلة، خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتاجر والمنافذ المتنوعة، بما فى ذلك مطاعم، بالإضافة للخدمات المعتادة التى تقدمها فروع البنوك وعدد من المتاجر.