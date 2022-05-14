رئيس فنلندا أبلغ بوتين بأن بلاده ستتخذ قرارا بشأن الانضمام إلى الناتو في الأيام المقبلة

أبلغ الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الفنلندية، اليوم السبت: "أبلغ الرئيس نينيستو الرئيس بوتين بمدى تغير الوضع الأمني ​​لفنلندا بشكل جذري ... وأن فنلندا ستتخذ في الأيام المقبلة قرارا بشأن الانضمام إلى الناتو"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا للبيان فإن الرئيس الفلندي أشار إلى ما كان قد أبلغ به الرئيس الروسي خلال اجتماعهم الأول في عام 2012، حيث يعتبر أن كل دولة مستقلة مسؤولة عن أمنها.

وأضاف البيان: "هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية".