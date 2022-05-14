مسؤول مالي صيني سابق يحث على مزيد من الإشراف على رأس المال الأجنبي

دعا مسؤول سابق لدى شركة تمويل الأوراق المالية الصينية الحكومية إلى إشراف أكثر صرامة على رأس المال الأجنبي في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان أن ني كينج بينج، الرئيس السابق لشركة تمويل الأوراق المالية الصينية، حث على تنظيم أكثر صرامة لتدفقات العملة الأجنبية خلال افتتاح الصين لسوقها المالي للحيلولة دون حدوث مخاطر ممنهجة.

وأضاف ني أنه يمكن تبني الإدارة الموحدة ومراقبة الحسابات الاستثمارية وكذلك آليات الإفصاح الشفافة عن الوضع المالي ما قبل الاستثمار لتكثيف تنظيم رأس المال الأجنبي.

وجاءت التصريحات خلال كلمته الرئيسية في فعالية نظمها المنتدى المالي الدولي في جوانج تشو أمس الجمعة.