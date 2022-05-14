محمد بن زايد يستقبل في أبوظبي سلطان عمان

قدم سلطان عمان هيثم بن طارق، والوفد المرافق له، التعازي والمواساة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسرة آل نهيان والشعب الإماراتي، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإمارات، للسلطان بمطار أبوظبي مساء اليوم، والذي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد الكبير، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وأسرته الكريمة والشعب الإماراتي الصبر والسلوان.



من جانبه عبَّر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص شكره وتقديره لسلطان عمان والوفد المرافق له، على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعيًا الله أن يحفظه بموفور الصحة والعافية ويجنبه والشعب العُماني كل سوء ومكروه.



وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة.



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارا من الجمعة.