انتقدت القيادة السياسية الروسية تصرفات الغرب حيال موسكو مستخدمة مجددا تعبيرات من الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله خلال جلسة لما يعرف بـ "مجلس السياسة الخارجية والأمنية" القريب من الكرملين، اليوم السبت:" لقد أعلن الغرب بشكل جماعي للحرب الهجينة الشاملة علينا، ومن الصعب التنبؤ بمدة استمرار هذا كله، لكن الواضح أن الجميع بلا استثناء سيشعر بالتداعيات".

وأضاف لافروف أن بلاده فعلت كل ما يمكنها من أجل تجنب وقوع مواجهة مباشرة لكنها تقبل التحدي مشيرا إلى أن روسيا اعتادت العقوبات في نهاية المطاف، وانتقد لافروف ما وصفه بأنه اندلاع لمعاداة روسيا من العصر الحجري".

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الحرب الشاملة" لقي انتشارا واسع النطاق بعد خطاب وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز في القصر الرياضي في برلين عام 1943.

وسبق لافروف، انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعقوبات الغربية مستخدما مصطلح "الحرب الخاطفة" الذي ارتبط بتكتيكات الجيش النازي الألماني في الحرب العالمية الثانية.

في الوقت نفسه، يمنع الكرملين استخدام كلمة حرب على الهجوم الروسي على أوكرانيا ويطلق عليه رسميا اسم "العملية العسكرية الخاصة".