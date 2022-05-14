الخارجية الأمريكية ترحب بسعي فنلندا للانضمام لحلف الناتو

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن ترحيبها بسعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على الرغم من التحذيرات الروسية إزاء تلك الخطوة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، في تصريح خاص مع قناة "سكاي نيوز"، إن "لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص وتحالفاتها الخاصة، والانضمام لحلف الناتو هو قرار بين الـ 30 حليفا في الناتو والدولة التي تطمح أن تنضم إليه، ولا يمكن لأحد آخر أن يتدخل في هذا الشأن".

وأضاف المتحدث أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلتزم بضمان أن تظل سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو متاحة للدول الطامحة أن تنضم إليه عندما تكون جاهزة وقادرة على الوفاء بالتزامات العضوية والمساهمة في الأمن بالمنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عن تأييدهما لانضمام بلديهما إلى حلف الناتو، وقالا "كعضو في الناتو، ستعمل فنلندا على تعزيز التحالف الدفاعي بأكمله، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة".