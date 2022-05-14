النمسا: انتخاب نيهامر رئيسا جديدا لحزب «الشعب»

انتُخب المستشار النمساوي كارل نيهامر رئيسا جديدا لحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه اليوم السبت، وحظي بدعم جميع المندوبين الحاضرين في مؤتمر استثنائي للحزب.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تمتع نيهامر بدعم على مستوى قاعدة الحزب، في أعقاب سلسلة من مزاعم الفساد ضد كبار الأعضاء.

وكان يتعين على نيهامر إجراء تعديل وزاري هذا الأسبوع في أعقاب استقالة اثنين من الوزراء، اللذين تم اختيارهما للخدمة من قبل المستشار السابق ، الذي تلاحقه الفضائح، زباستيان كورتس.

واستقال كورتس، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة عند توليه منصب المستشار في عام 2017، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مزاعم بالفساد واستقال من منصب رئيس حزب "الشعب" النمساوي في نهاية العام.

وتولى نيهامر منصب المستشار في كانون الأول/ديسمبر الماضي وكان يتولى منصب رئيس الحزب بالوكالة.

ومن بين أكثر من ألف مشارك في مؤتمر الحزب، في مدينة جراتس، يحق لحوالي 600 مندوب الإدلاء بأصواتهم.