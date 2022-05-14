بشار الأسد: نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات والشراكات بين سوريا والإمارات في الميادين كافة ، استنادا إلى ما يجمع الشعبين من روابط ومصالح مشتركة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الأسد إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم.

وأعرب الاسد عن مباركته لنيل الشيخ محمد بن زايد ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابه بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا أن يكون النجاح والتوفيق حليفه على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة.

وأشار إلى دور الشيخ محمد بن زايد القيادي على مدى السنوات الماضية في وصول دولة الإمارات إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، وتسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما.