سنغافورة تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة بـ «حمى الضنك» منذ مطلع العام

تجاوز عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في سنغافورة حاجز الثمانية آلاف حالة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، متجاوزا 5258 حالة تم تسجيلها في عام 2021 بأكمله.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن وزير الدولة للاستدامة والبيئة، ديزموند تان: "هذا أمر مثير للقلق لأن موسم حمى الضنك التقليدي بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر لم يحن بعد".

وقال تان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية: "نشهد زيادة حادة في عدد الحالات بحلول الأسبوع... إنها مرحلة طوارئ الآن نحتاج إلى التعامل معها لمنع المزيد من الزيادة في حالات حمى الضنك".

وتم تسجيل 1055 حالة هذا الأسبوع حتى 13 أيار/مايو ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للبيئة اليوم السبت.