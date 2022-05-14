لافروف: تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مصر يصل لمستوى جديد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مصر والجزائر والعلاقات مع دول الخليج العربي يصل إلى مستوى جديد.

وأضاف خلال الدورة الثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، بحسب وكالة سبوتنيك، اليوم السبت: «تقارب روسيا والدول الأخرى، مثل الصين والهند وغيرهما، هو عملية حتمية ومتبادلة في طبيعتها».

وتابع: «المزيد من التقارب مع الأشخاص المتشابهين في التفكير خارج المليار الذهبي السابق (دول العالم الأول- الدول الصناعية الغنية) هو عملية حتمية، وهي عملية متبادلة في طبيعتها».

وأشار الوزير إلى أنّ العلاقات الروسية الصينية هي الأفضل في تاريخهما، وأن الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص مع الهند، مردفا: «نفس الشيء يحدث فيما يتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية».

وخلص إلى القول: «نحن ندرك أنه في المرحلة الحرجة الحالية... يتم تحديد مكانة روسيا وكل الدول الأخرى في الهيكل المستقبلي للنظام العالمي».