كييف: حرب روسيا على أوكرانيا تدخل المرحلة الثالثة

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قال مسؤولون في كييف، إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بدأت المرحلة الثالثة والتي ستكون مرحلة من القتال الممتد.

وصرّح فيكتور آندروسيف مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، بأنَّ المرحلة الأولى كانت عبارة عن محاولة للسيطرة على أوكرانيا خلال أيام قليلة.

وأضاف أنَّ المرحلة الثانية شهدت محاولات لحصار القوات الأوكرانية وهزيمتها في عدة مناطق محاصرة.

وأشار إلى أنَّ المرحلة الثالثة الجديدة ستشهد قيام القوات العسكرية الروسية بالدفاع عن المكاسب التي حققتها على الأرض حتى الآن.

وأوضح أن هذا الأمر يُظهر أن روسيا تخطط لجعل الحرب طويلة، وتابع: «يبدو أن موسكو تفكر أنها تستطيع من خلال إطالة أمد الحرب بهذه الطريقة أن تجبر الغرب على الجلوس إلى طاولة التفاوض وتجبر أوكرانيا على الاستسلام».

من جانبه، صرّح أوليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس أوكرانيا، بأنّ القتال أثبت أن تصوير روسيا لنفسها بأنها ثاني أكبر جيش لا يقهر في العالم هو «تصوير مزيف»، وفق تعبيره.

وأضاف أريستوفيتش أنّه يتوقع أيضًا انهيارًا وشيكًا للاقتصاد الروسي في الصيف.