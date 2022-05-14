 وزيرة الداخلية الألمانية: تباطؤ تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا - بوابة الشروق
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وزيرة الداخلية الألمانية: تباطؤ تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 9:46 ص

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا يتباطأ.

وقالت فيزر لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم السبت: "في الوقت الراهن، يصل فقط نحو ألفي شخص من الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا كل يوم. في منتصف مارس، كنا نرى نحو 15 ألف شخص كل يوم".

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، يعود نحو 20 ألف لاجئ، بعضهم كانوا في ألمانيا، إلى بلادهم في كل يوم عبر الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وقالت إنها تفترض أن أغلبية الوافدين سيعودون إلى أوكرانيا، وأضافت: "البعض سيبقى، إذا رأى الناس فرصة لإيجاد مكان لهم في سوق العمل الألمانية بمؤهلاتهم".

وأكدت أن رعاية النساء والأطفاء وكبار السن الذين فروا من أوكرانيا لا تزال تتطلب مجهودا إنسانيا كبيرا.

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