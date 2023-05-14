وزير الخارجية السعودي يستعرض جهود الوصول لحل سياسي مع المبعوث الأممي لسوريا

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جير بيدرسون، هاتفيا يوم السبت " مستجدات الوصول إلى حل سياسي في سوريا".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن وزير الخارجية السعودي، استعرض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،"مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".

كما ناقش الجانبان "أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وتسلم الرئيس السوري بشار الأسد من سفير السعودية في الأردن نايف السديري في 10 أيار/مايو الجاري دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة في 19 من ذات الشهر. وهي أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 وبعد قرار جامعة الدول العربية الأحد الماضي استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد تعليق أنشطتها لمدة دامت أكثر من 11 عاما.