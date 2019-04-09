 المتحدث باسم حزب أردوغان ينفي تلاعب وكالة الأنباء الرسمية بنتائج الانتخابات - بوابة الشروق
الأحد 14 مايو 2023 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

المتحدث باسم حزب أردوغان ينفي تلاعب وكالة الأنباء الرسمية بنتائج الانتخابات

إسطنبول - د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 11:08 م

نفى عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزاعم المعارضة بأن وكالة أنباء الأناضول الرسمية تتلاعب بالإعلان عن النتائج التي تم فرزها.

وقال جيليك إن عملية فرز الأصوات تجري "بشفافية" و"لا يوجد سبب للذعر"، وذلك ردا على تصريحات معسكر المعارضة بأنه تم التلاعب في الأرقام الأولية التي أعلنتها الأناضول والتي تظهر تقدما كبيرا لأردوغان.

وقالت جنان قفطانجي اوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول في تصريحات تلفزيونية إن كمال كليتشدار أوغلو يتقدم صوب الحصول على 50% مع استمرار عمليات الفرز، دون ذكر أرقام محددة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك