المتحدث باسم حزب أردوغان ينفي تلاعب وكالة الأنباء الرسمية بنتائج الانتخابات

نفى عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزاعم المعارضة بأن وكالة أنباء الأناضول الرسمية تتلاعب بالإعلان عن النتائج التي تم فرزها.

وقال جيليك إن عملية فرز الأصوات تجري "بشفافية" و"لا يوجد سبب للذعر"، وذلك ردا على تصريحات معسكر المعارضة بأنه تم التلاعب في الأرقام الأولية التي أعلنتها الأناضول والتي تظهر تقدما كبيرا لأردوغان.

وقالت جنان قفطانجي اوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول في تصريحات تلفزيونية إن كمال كليتشدار أوغلو يتقدم صوب الحصول على 50% مع استمرار عمليات الفرز، دون ذكر أرقام محددة.