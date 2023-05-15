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مسئول بالخزانة الأمريكية ينفي استخدام التعديل الـ14 لتجنب التخلف عن السداد

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 11:56 م

نفى نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، اليوم الأحد، فكرة استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعديل الرابع عشر لتجنب التخلف عن سداد الديون الوطنية.

وقال أديمو في تصريحات نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "ما قاله الرئيس الأمريكي هو أنه لا يعتقد أن التعديل الرابع عشر سيحل مشاكلنا الآن".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحل مشاكلنا الآن هو أن يرفع الكونجرس حد الديون، وهو ما فعلوه، بالمناسبة".

وتم طرح بند في التعديل الرابع عشر كحل أخير محتمل حيث تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد، كما يزعم بعض العلماء القانونيين بأن البند يمنح الرئيس الأمريكي سلطة اتخاذ إجراء بشأن سقف الديون، حتى لو لم يفعل الكونجرس ذلك.

وتجاوزت الولايات المتحدة سقف ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها قد تنفد من إجراءات الطوارئ لتفادي التخلف عن السداد في أقرب وقت في الشهر المقبل.


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