السكك الحديدية الألمانية تعلن تسيير ثلثي قطارات المسافات البعيدة رغم إلغاء الإضراب

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم الأحد، اعتزامها تسيير نحو ثلثي قطارات المسافات البعيدة فقط غدا الاثنين وذلك رغم إلغاء الإضراب التحذيري الذي كان مقررا.

وأضافت الشركة أن من المنتظر أيضا حدوث "إلغاء لبعض رحلات القطارات" مساء اليوم الأحد.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إنه اعتبارا من بعد غد الثلاثاء سيتم تسيير كل القطارات فائقة السرعة من فئة (إنتر سيتي إكسبريس) و(إنتر سيتي) كما هو مخطط له.

وفيما يتعلق بحركة النقل الإقليمي، قالت الشركة إنه سيكون هنا بوجه عام " قيود وإلغاءات" متوقعة غدا فيما توقعت حدوث قيود في حركة نقل البضائع يومي غدا وبعد غد.

وكان قد أُعْلِن أمس السبت عن إلغاء إضراب كان مخططا له اعتبارا من مساء اليوم ولمدة 50 ساعة في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بعد أن وافقت نقابة السكك الحديدية والنقل على تسوية، وفقا لدويتشه بان.

ونظرا لأن الإضراب التحذيري تم إلغاؤه في "دويتشه بان" فقط، فإن من المنتظر إلغاء بعض الخطوط في شركات سكك حديدية خاصة يومي غدا وبعد غد.

وأوضحت "دويتشه بان" أنه نظرا لأن الإضراب تم إلغاؤه قبل وقت قصير من موعده المقرر فإنه كان لابد من إعادة تنظيم حركة النقل من الإيقاف إلى التشغيل في غضون 24 ساعة " ولهذا السبب تم منذ أمس إعادة جدولة نحو 50 ألف رحلة قطار في جميع أنحاء ألمانيا في قطاع النقل للمسافات البعيدة والنقل المحلي وحدهما، كما تمت إعادة جدولة النبطشيات وجداول العمل الخاصة بهذه الرحلات، كما كان لابد من تعديل جدول المركبات ونقل بعضها إلى نقاط مغادرة جديدة".