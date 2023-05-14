عضو بالحوار الوطني: النظام الانتخابي السابق لم يحقق المطلوب منه

قال المهندس محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة جيدة لسماع آراء الجميع، مشيرًا إلى أن فكرة وجود الرأي والرأي الآخر يعطي هذا الحوار ثقلًا كبيرًا أمام الرأي العام.

وأضاف «عبد الغني»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن نوافذ الحوار بين جميع فئات الشعب كانت مغلقة، لكن مع إتاحة الحوار الوطني وفتحت قنوات عرض الآراء من هنا وهناك فهذا أمر جيد جدًا.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي السابق لم يحقق هدفه أمام الشعب؛ لذا كان من الضروري مناقشة هذا النظام ووضع أسس له، مضيفًا أن هناك بعض الفئات من الشعب لم تشعر حتى الآن أن مجلس النواب يعبر عنهم، مشددًا على أن هذا ما دعا إلى إقامة هذا الحوار.

وأوضح أن المعضلة الأساسية التي يقابلها الكثيرين هي كيفية اختيار نظام انتخابي مناسب لمصر، مُشددًا على أن كل نظام انتخابي له إيجابيات وسلبيات، وأن المصلحة الحقيقية للسلطة في وجود معارضة حقيقية وجميع الأحزاب والفصائل السياسية تجد لنفسها في الانتخابات مجال للتعبير عن رأيها.

وأردف أن دوره كمقرر للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، هو محاولة خلق مساحات مشتركة بين الرأي والرأي الآخر لأنه لا يوجد طرف لديه صواب كامل أو خطأ كامل.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".

https://www.youtube.com/watch?v=9pot_um1o_A