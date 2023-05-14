مدرب الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبات على اللاعبين

كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقيع عقوبات على بعض اللاعبين بسبب إهدار الفرص السهلة في المباريات الأخيرة.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس يوم الجمعة الماضية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي يمتلك مدير فني لديه طموحًا كبيرًا يناسب شخصية الفريق الأحمر».

وأضاف: «لا يوجد خصومات أو عقوبات على اللاعبين بسبب إهدار الفرص، وفي أحيان كثيرة يكون هناك سوء توفيق أو لاعب يتخذ قرارًا خاطئًا، لكن المدير الفني يتحدث دائما مع اللاعبين حول هذه الأمور».

وبسؤاله عن سبب غياب أفشة عن المباريات الأخيرة، قال: «فرص أفشة في المشاركة مع الأهلي قائمة وفقا لطريقة اللعب وتغييرها في بعض المباريات، ديانج كان غائبا عن التشكيل منذ عدة لقاءات، والأمر نفسه بالنسبة لـ بيرسي تاو وعبدالقادر والشحات».

وأتم: «كريستو من اللاعبين المميزين وأمامه مستقبل كبير وكولر يعمل على تجهيزه في الوقت الحالي، واللعب لفرق كبيرة يحتاج لمزيد من الخبرات والتعلم لأنه يمتلك نواحي مهارية مميزة».