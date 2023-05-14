وزير شئون القدس: أبومازن سيؤكد على الحق الفلسطيني الثابت خلال إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة

تحيي الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الاثنين، لأول مرة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".

ومن المقرر أن يتم إحياء الذكري من خلال تنظيم حدثين بمقر الأمم المتحدة، بمشاركة بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى المنظمة الدولية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.

كما ستجرى تلك الفعاليات بحضور جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

من جهته، قال وزير شئون القدس، فادي الهدمي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن "هذا الاحتفاء يأتي في مرحلة فارقة في مصير القضية الفلسطينية"، مضيفا أن الرئيس أبومازن سوف يؤكد على الحق الفلسطيني الثابت، الذي لا يتبدل مع مرور الزمن".

وتابع أنه "بفضل صمود الشعب الفلسطيني، نشهد جميعا التفاف العالم واعترافه بحق الشعب الفلسطيني في استقلاله وتقرير مصيره، بإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أن "كل ما تقوم به إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تحاسب عليه"، موضحا أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تمارس ارهاب الدولة المنظم في عملية قتل ممنهجة بحق الأطفال في قطاع غزة.

وحذر الوزير الفلسطيني من أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات للمسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية بحق المصلين الفلسطينيين، سوف يشعل حربا دينية في المنطقة.

وأعرب عن تطلعه لقمة عربية ناجحة، قائلا: "مما لاشك فيه أن انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية يأتي في ظل لحظات فارقة، ووجود حكومة يمنية متطرفة في إسرائيل".

وتابع: "يتحتم علينا جميعا أن نعي جيدا أن الرهان الأكبر في هذه اللحظات على الموقف العربي والإسلامي والمسيحي الموحد الواحد، الذي يعد من المسلمات العربية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني للدفاع عن قضيته وقضية جميع العرب".