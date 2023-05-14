قال دكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري، إن القائمة المطلقة في التنفيذ رسخت ثقافة التوريث خاصة في الاحتياطي، لا يشترط سوى شهادة طبية ورسوم وفيش ليصبح الاحتياطي، وهذا يورث ثقافة غير مقبولة في الشارع.

وأضاف "عبد المعطي" خلال الجلسة الثانية من الحوار الوطني اليوم بشأن قانون مجلس النواب، أن النظام الانتخابي أدى لإفراز عدد من الممارسات تحتاج لمعالجة.

ودعا لمخاطبة اللجنة الوطنية للانتخابات، موضحا وجود مراكز في المحافظات غير ممثلة في البرلمان مثل كفر صقر في الشرقية، ومراكز في محافظات.

واختتم: "كلكم وطنيين وعليكم دور وطني وعلينا عمل حاجة محترمة تليق باسم مصر.. في نواب في قايمة من الجيزة لأسوان ما يعرفوش بعض".