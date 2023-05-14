القبض على متهمين بقيام حركات استعراضية أثناء استقلالهم توكتوك بالشروق

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ألقت مباحث القاهرة القبض على المتهمين في واقعة تداول فيديو يُظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بحركات استعراضية أثناء سيره في الطريق بمنطقة الشروق.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا سير أحد الأشخاص بمركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

أمكن تحديد وضبط الـ3 أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهم المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتباهى والتفاخر.