وزير البترول يسلم أول رخصة لتموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية

سلم طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية؛ لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد الوزير أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط، هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق في هذا الإطار.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط، وأن اللجنة راجعت سفن وتخزين وشحن وقود السفن التي تم توافرها بميناء بورسعيد، ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة التي تعد إحدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة في مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفي مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون وغيرها.

وأكد الوزير أهمية بناء شراكات ناجحة في هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام، مشيرا إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبيرة لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشركات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة، وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة والتي تضيف تنوعا في الاستثمار والتقنيات والخبرات التي تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصري.

وأعرب وفد الشركة الفائزة بالرخصة عن سعادته بالحصول عليها والتعاون مع فريق عمل اللجنة والذي ذلل الكثير من التحديات ويعمل على الإسراع بمنح الرخص، لافتين إلى إدراكهم أهمية مصر وأهمية تقديم خدمات تموين متميزة تليق بالمكانة التاريخية والحيوية لقناة السويش أهم شريان بحري عالمي وتسخير ما تملكه الشركة من خبرات متميزة في حوالي 50 دولة حول العالم لتقديم تجربة مثالية في مصر ، وفي ضوء ما تتمتع به من ملاءة مالية ووكفاءة في اللوجستيات وتقديم الخدمات.

وأبدى الوفد استعداد الشركة لدراسة المزيد من الفرص الاستثمارية التي توفرها وزارة البترول والثروة المعدنية والسوق المصرية وترتبط بالمجالات المتنوعة لنشاط الشركة التي تمتلك أسطول نقل وإمداد بحري كبير ولديها التزام كامل بتطبيق التحول الرقمي وتحقيق الشفافية فى إدارة العمليات.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، وهبة عبدالقادر نائب التجارة الداخلية بهيئة البترول.

وضم وفد الشركة ماجد شنودة، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة "Mercuria" وتايلر بارون، الرئيس التنفيذي لمجموعة Minerva Group، وكوستاس بوليداكيس، الرئيس التنفيذى لشركة إم إم مارين وماتيو فالوت، العضو المنتدب "Mercuria" ومحمد نبيل فهمى شريك المجموعة وممثلها بمصر.