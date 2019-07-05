شعبة الأجهزة الكهربائية: التاجر اللي يخفي السلع مش كويس وتخطى ميثاق الشرف

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن مبالغة بعض التجار في رفع أسعار السلع وإخفائها عن المواطنين، إنها تخطي لميثاق الشرف للتجار.

وعلق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت،: «التاجر اللي يخفي السلعة ومنقدرش نصنفه على أنه تاجر وهو شخص مش كويس، لأن التاجر له ميثاق شرف كون أن يتخطاه ميبقاش تاجر »-بحسب وصفه.

وأضاف أن هناك زيادة عالمية في الأسعار الجميع يقر بها، ولكن التجار بدأت ترفع الأسعار بالفعل لأن المصاريف زادت، موضحًا أن هناك منافسة ذاتية بين التجار، ولكن مؤخرًا هناك مولات وشركات كبرى بدأت تدخل في المنافسة.

ونوه بظهور فئة جديدة ليسوا من التجار، بدأت في شراء الأجهزة وإخفائها لعرضها مرة أخرى بسعر أكبر، مُبينًا أن الغرفة جهة غير تنفيذية وليس لديه ضبطية قضائية تُجبر التجار بالبيع بسعر معين، ولكنه جهة إسترشادية لهم.

وأكد أن زيادة نسبة الأسعار 100% بدأت منذ بداية التعويم، منوهًا أنه لا توجد زيادة في الأسعار بنسبة 100% في الفترة الحالية.

