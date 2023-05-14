إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة بالرأس، اليوم الأحد؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم في قرية تل مفتاح التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: مجدي ع ع، 33 سنة، وشقيقه علاء، 33 سنة، ومحمد ع ع، 57 سنة، مقيمين جميعًا في قرية تل مفتاح التابعة لمركز أبو حماد، مصابين بجروح رضية في أنحاء متفرقة بالرأس.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بينهم في أرض زراعية بقريتهم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.