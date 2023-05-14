قالت النائبة مارثا محروس، الممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التمييز يحدث في العديد من نواحي الحياة؛ بسبب الدين والعرق والحالة الاقتصادية والمستوى الاجتماعي.



وأضافت خلال كلمة ضمن فعاليات جلسة القضاء على التمييز، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، مساء الأحد، أن القضية ليست مهمة على المستوى السياسي فقط، وإنما على المستوى الإنساني والدستوري.



واستعرضت مجموعة من التوصيات للتعامل مع القضية في الإطارين التشريعي والتنفيذي، مؤكدة أن «الدولة تنتهج مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نهجًا كبيرًا لمعاونة الكثيرين ممن يعانون التمييز في كل نواحي الحياة، وفق رؤية مختلفة وأكثر نظامية».



وأشارت إلى أن «الجانب التشريعي مرتبط بإنشاء مفوضية عدم التمييز وخروج القانون للنور»، معقبة: «هذه أولويات على مجلس النواب أن يعمل عليها بشكل سريع لخروج المفوضية للنور».



ولفتت إلى أن «الإطار التنفيذي مرتبط بعدم وجود تعريف شامل جامع للتمييز»، موضحًة أن المحكمة الدستورية أوضحت تعريف التمييز بأنه «كل تفرقة أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون».



وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.



وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.