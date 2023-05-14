الجهاد الإسلامي: نشكر ونقدر الرئيس السيسي على جهود وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي

توجه الدكتور محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على جهود الوساطة لوقف القصف المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القدس.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز» مساء السبت: «نقدر ونشكر الجهد المصري بداية من الرئيس السيسي إلى الطاقم المشرف على المفاوضات.. ونشكرهم ونقول إن جهودكم هي التي أثمرت عن التوصل إلى هذا الاتفاق».

وأشار إلى التزام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وذلك في إطار التواصل مع الجانبين، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية- التي لم تنقطع منذ عام 2005- في سبيل التوصل إلى حل ملف المصالحة الفلسطينية، أو من أجل التهدئة مع العدو الإسرائيلي، متابعا: «الوفود الفلسطينية لم تنقطع عن زيارة القاهرة، حيث كانت الحلقة الأساسية لاجتماع الوفود الفلسطينية».

ولفت إلى استمرار جهود المفاوضات المصرية «4» أيام مع الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء السبت، مشيرا إلى تضمن الاتفاق وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين والمنازل والأفراد .