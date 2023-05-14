مسئول فلسطيني: تضرر أكثر من ألفي وحدة سكنية في غزة خلال جولة التوتر الأخيرة

أعلن مسئول حكومي فلسطيني، اليوم الأحد، تضرر أكثر من ألفي وحدة سكنية في قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي استمرت 5 أيام.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء غارات إسرائيل بلغ 2041 وحدة سكنية، بقيمة خسائر تقدر بتسعة ملايين دولار.

وأوضح معروف أن 31 منزلا هدمت كليا بما مجموعه 93 وحدة سكنية، فيما أصبحت 128 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و1820 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.

وأفاد بأن القطاع الزراعي تكبد خسائر بقيمة ثلاثة ملايين دولار فيما تم تقدير الخسائر المرتبطة بتوقف العجلة الاقتصادية بمبلغ 40 مليون دولار طيلة أيام جولة التوتر.

وأشار معروف إلى تضرر 7 مدارس و9 رياض أطفال، بينما بلغت الخسائر في البنية التحتية حوالي مليون دولار.

وعاد الهدوء التام إلى قطاع غزة ومحيطه عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء أمس السبت بوساطة مصرية.

واستشهد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء وأصيب 190 آخرون جراء هجمات إسرائيل خلال العدوان الأخير على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وشنت إسرائيل 4 حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر ما خلف عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين ودمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية.