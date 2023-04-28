يرى رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك السابق، أن الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق الأبيض لديه أي فكرة عن التدريب، ويتحمل مسؤولية الخسارة أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وكان فريق الإسماعيلي قد فاز بهدفين لهدف أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك ليس لديه أي فكرة، وهو من يتحمل مسؤولية خسارة الفريق أمام الإسماعيلي، حيث بدأ المباراة بتشكيل كارثي».

وأضاف: «تعجبت من إشراك حسام عبد المجيد في مركز وسط الملعب، بالإضافة إلى عدم إجراء تغييرات عديدة في المباراة، والاكتفاء بالدفع باللاعب سيد نيمار، وسيف فاروق جعفر فقط"».

وأتم: «زيزو كان خارج الخدمة أمام الإسماعيلي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لماذا يشارك 90 دقيقة، قدراته لا تسمح له بأكثر من 15 دقيقة أو 30 دقيقة فقط على الأكثر، لذلك يجب رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك».