لجنة انتخابات موريتانيا: حدثت أخطاء لا تؤثر على شفافية الاقتراع

أقر المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم، الأحد، بحدوث أخطاء خلال الاقتراع في الانتخابات النيابية والمحلية، السبت، لكنه اعتبر أنها لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.

الأدهم أضاف أن الاقتراع جرى في "جو من التنافس السياسي والهدوء، حيث أكد الموريتانيون قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام، وتمكنا من تنظيم انتخابات شفافة"، بحسب تصريح متلفز نشرته اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك".

وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية، مساء السبت، أنها سجلت خروقات كبيرة من شأنها التأثير على مصداقية الانتخابات، بينها تأخر فتح مراكز اقتراع عديدة ورفض دخول ممثلين عن الأحزاب في بعض المراكز، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

واستمرت عمليات فرز الأصوات حتى فجر الأحد، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة إعلان نتائج جزئية في وقت لاحق اليوم. وبلغت نسبة المشاركة 52%، بحسب اللجنة.

وعلى مستوى البرلمان، تتنافس 559 قائمة انتخابية على 176 مقعدا، فيما بلغ عدد اللوائح للانتخابات الجهوية 145 تتنافس على 13 مجلسا جهويا، وعدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 تتنافس على 238 مجلسا محليا.