أسوان: إحالة تقرير فني عن مخالفات بالحملة الميكانيكية للنظافة إلى النيابة العامة

أحال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقريرًا فنيًا عن الحملة الميكانيكية للنظافة إلى النيابة العامة نظراً لمخالفة المسئول عنها لآلية الصيانة الدورية للمعدات والسيارات.

كما أحال المحافظ، المسئولين عن الحملة الميكانيكية للمحافظة إلى التحقيق في الشئون القانونية بعد واقعة تأخر إصلاح سيارتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لتقييم الجهود المبذولة في منظومة النظافة العامة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضاً المهندس سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بالإضافة إلى مديري الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ، على ضرورة التقييم الذاتي لمستوى النظافة داخل الأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان، مع المتابعة الميدانية لعناصر المنظومة من العاملين والمعدات ومجمعات الحملات الميكانيكية، حيث سيتم تركيب أجهزة تتبع على عدد من السيارات والمعدات للتأكد من أداؤها للأعمال المنوطة لها، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، وضمان عدم إلقاؤها خارج المحطة الوسيطة، والتي تم زيادة مساحتها لأربع أضعاف المساحة القديمة.

وأشار إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة، وقادرة على التعامل مع ملف النظافة، علاوة على زيادة أعداد المحصلين، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات، وسلاسل الهايبر ماركت، والمولات التجارية، والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات.