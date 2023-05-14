 مسئولون يعتقلون 4 أشخاص لتهريبهم 1187 كيلوجراما من المخدرات في أفغانستان - بوابة الشروق
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مسئولون يعتقلون 4 أشخاص لتهريبهم 1187 كيلوجراما من المخدرات في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 9:27 ص
اعتقلت سلطات طالبان أربعة أشخاص على الأقل، على خلفية تهريب 1187 كيلوجراما من الحشيش، في مقاطعة "باساباند" بولاية "جور" وسط أفغانستان.

وتم تسليم الأفراد المتهمين إلى الجهات القضائية لإجراء المزيد من التحقيقات، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة الإقليمية في بيان.

يذكر أن وزارة الشئون الداخلية، التابعة لطالبان، بدأت بالفعل حملة، تهدف إلى إزالة مزارع الخشخاش، في العديد من الولايات في البلاد، حيث تم تدمير آلاف الأفدنة من مزارع الخشخاش من قبل أفراد مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإمارة الإسلامية في البلاد حتى الآن.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، تعهدت بالتعامل بشكل جاد مع قضية المخدرات، غير أن تجار المخدرات يسلمون الحشيش وغيره من أشكال المخدرات إلى الأسواق الإقليمية وخارجها من خلال قنوات مختلفة.

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